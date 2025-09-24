Міністр оборони Німеччини повідомив про нову провокацію літака РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час виступу у Бундестазі розповів про провокацію, яку здійснив російський літак.

Заяву німецького міністра наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус розповів, що російський військовий літак пролетів над фрегатом німецьких ВМС у Балтійському морі.

Такі прольоти розглядаються у військових колах як непотрібна провокація. Коли і де саме стався інцидент, глава Міноборони Німеччини не уточнив.

Пісторіус порівняв цей інцидент із вторгненням російських дронів і бойових літаків у повітряний простір Польщі та Естонії.

За його словами, Росія все частіше і інтенсивніше випробовує межі, буквально навіть щодо країн НАТО.

"Путін випробовує нас, Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати уявні слабкі місця в альянсі НАТО", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Після того, як Трамп виступив із такою заявою, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що це повідомлення від лідера США є хорошим засобом стримування.