Министр обороны Германии сообщил о новой провокации самолета РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Бундестаге рассказал о провокации, которую совершил российский самолет.

Заявление немецкого министра приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Писториус рассказал, что российский военный самолет пролетел над фрегатом немецких ВМС в Балтийском море.

Такие пролеты рассматриваются в военных кругах как ненужная провокация. Когда и где именно произошел инцидент, глава Минобороны Германии не уточнил.

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских дронов и боевых самолетов в воздушное пространство Польши и Эстонии.

По его словам, Россия все чаще и интенсивнее испытывает границы, буквально даже в отношении стран НАТО.

"Путин испытывает нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать мнимые слабые места в альянсе НАТО", – подчеркнул министр.

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

После того, как Трамп выступил с таким заявлением, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что это сообщение от лидера США является хорошим средством сдерживания.