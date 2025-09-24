Міністерка оборони Іспанії прокоментувала інцидент зі збоєм GPS і її літаком

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прокоментувала ситуацію зі своїм літаком, який дорогою до Литви зіткнувся зі спробою втрутитися в роботу його GPS під час польоту над Калінінградом.

Заяву іспанської міністерки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент був пов'язаний зі спробами завадити роботі GPS літака A330, що експлуатується іспанськими військово-повітряними і космічними силами. Він прямував на литовську авіабазу Шяуляй.

Літак продовжував приймати сигнали від військового супутника, що запобігло будь-яким збоям.

На борту літака перебували родичі іспанських військовослужбовців, дислокованих у Литві, а також журналісти, які супроводжували очільницю Міноборони Іспанії в її візиті.

"Це реальна загроза. Ми постраждали від цього втручання. У нас був військовий GPS, і ми, звичайно, дуже добре це розуміємо. Саме тому ми так віддані пошуку миру", – заявила Роблес.

Своєю чергою її литовська колега Довіле Шакалієне наголосила, що цей інцидент ілюструє те, що Росія "нехтує всіма правилами і не переймається через шкоду, якої може завдати".

"У той час, як сигнал GPS не міг бути заблокований у цьому випадку, оскільки системи військових літаків є більш стійкими, цивільні літаки постійно зазнають труднощів через це", – додала вона.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.

Також писали, що літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.