Министр обороны Испании прокомментировала инцидент со сбоем GPS и ее самолетом

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прокомментировала ситуацию со своим самолетом, который по дороге в Литву столкнулся с попыткой вмешаться в работу его GPS во время полета над Калининградом.

Заявление испанского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Инцидент был связан с попытками помешать работе GPS самолета A330, эксплуатируемого испанскими военно-воздушными и космическими силами. Он направлялся на литовскую авиабазу Шяуляй.

Самолет продолжал принимать сигналы от военного спутника, что предотвратило какие-либо сбои.

На борту самолета находились родственники испанских военнослужащих, дислоцированных в Литве, а также журналисты, которые сопровождали главу Минобороны Испании в ее визите.

"Это реальная угроза. Мы пострадали от этого вмешательства. У нас был военный GPS, и мы, конечно, очень хорошо это понимаем. Именно поэтому мы так преданы поиску мира", – заявила Роблес.

В свою очередь ее литовская коллега Довиле Шакалиене подчеркнула, что этот инцидент иллюстрирует то, что Россия "пренебрегает всеми правилами и не переживает из-за вреда, который может нанести".

"В то время как сигнал GPS не мог быть заблокирован в этом случае, поскольку системы военных самолетов являются более устойчивыми, гражданские самолеты постоянно испытывают трудности из-за этого", – добавила она.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.