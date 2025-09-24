Літак із міністеркою оборони Іспанії зазнав GPS-збою поблизу Калінінграда

Літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав спроби втрутитися в роботу його GPS під час польоту над Калінінградом.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Як зазначається, літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, який в середу, 24 вересня, прямував до авіабази у Литві Шяуляй з Роблес на борту, під час прольоту над Калінінградом "зазнав спроби втручання в роботу його GPS".

Цей епізод, за поясненням командира на борту, є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда, полягає у спробі дезорієнтувати пілотів.

У випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує інструкції від військового супутника.

Як відомо, цього дня Роблес має зустрітися із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.

Також писали, що літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.