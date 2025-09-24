Болгарія каже, що припинить договір про транзит російського газу у 2026 році

Болгарський премʼєр-міністр Росен Желязков сказав, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Під час спілкування з журналістами в кулуарах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Желязков прокоментував заклик президента США до Європи припинити купівлю російських енергоносіїв.

"Ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про те, щоб у короткостроковій перспективі – до 2026 року – були припинені договори про використання або транзит російського природного газу", – сказав він.

Болгарський премʼєр додав, що "в довгостроковій перспективі", до 2028 року, Болгарія хоче остаточно виключити російський газ зі свого енергетичного ринку.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Також він заявив, що перед американськими кроками чекає від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".