Болгария заявляет, что прекратит договор о транзите российского газа в 2026 году

Болгарский премьер-министр Росен Желязков заявил, что Болгария прекратит договор о транзите российского газа в следующем, 2026 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Во время общения с журналистами в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Желязков прокомментировал призыв президента США к Европе прекратить покупку российских энергоносителей.

"Мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о том, чтобы в краткосрочной перспективе – до 2026 года – были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа", – сказал он.

Болгарский премьер добавил, что "в долгосрочной перспективе", до 2028 года, Болгария хочет окончательно исключить российский газ из своего энергетического рынка.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.

Также он заявил, что перед американскими шагами ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".