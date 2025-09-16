США не вводитимуть нові мита щодо Китаю без дій Європи – міністр фінансів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа не буде вводити додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі мита щодо Китаю та Індії.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні доходів Росії від нафти та припиненні війни в Україні.

"Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою справу, і ми не будемо рухатися вперед без європейців", – наголосив він, відповідаючи на запитання, чи введе США мита на китайські товари, пов'язані з російською нафтою.

Міністр фінансів США зазначив, що під час переговорів з китайськими посадовцями в Мадриді щодо торгівлі та TikTok він вказав на те, що США ввели мита на індійські товари, а Трамп закликає європейські країни ввести мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб скоротити доходи Росії від нафти.

Він сказав, що китайська сторона відповіла, що закупівля нафти є "суверенним питанням".

Бессент також розкритикував закупівлю російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії з російської нафти, придбаної за зниженими цінами, заявивши, що вони допомагають "фінансувати конфлікт у власному задньому дворі".

"Я гарантую вам, що якщо Європа введе значні вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчиться за 60 або 90 днів, оскільки це позбавить Москву основного джерела доходів", – заявив він.

Глава американського Мінфіну зазначив, що мита на індійські товари через закупівлю російської нафти принесли "істотний прогрес" у переговорах з Індією.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами з метою розгляду більш жорстких санкцій проти російських підприємств, включно із нафтовими гігантами, такими як "Роснефть" і "Лукойл", а також заходів з підготовки до більш широкого використання російських суверенних активів, які були заморожені після вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

За його словами, цього можна досягти, спочатку конфіскувавши невелику частину з $300 млрд заморожених активів або розмістивши їх у спеціальній структурі, яка могла б слугувати заставою для надання кредиту Україні.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Трамп вже казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

ЗМІ писали, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі російською нафтою, в межах нових обмежень проти Росії.