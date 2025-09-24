Нідерланди створять центр захисту морської інфраструктури

У Нідерландах буде створено національний центр морської безпеки для боротьби з загрозою пошкодження підводних кабелів у Північному морі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це сказав керівник програми інфраструктури Північного моря Міністерства оборони Нідерландів Едуард де Ван дер Шурен.

За словами Ван дер Шурена, центр морської безпеки забезпечуватиме оцінку ситуації, оцінку ризиків та захист 1955 вітрових турбін по всіх Нідерландах, підводних кабелів та судноплавних шляхів.

"Він збиратиме дані в одному місці, аналізуватиме (дані та рівні загрози. – Ред.) в одному місці і даватиме нам більш чітке уявлення про те, що відбувається в морі", – додав він.

Виступаючи на конференції, організованій Міжнародним інститутом європейських справ у Дубліні, Ван дер Шурен зазначив, що об'єднання приватного та державного секторів є життєво важливим для того, щоб допомогти країнам Європи "стати більш стійкими до гібридних загроз".

Минулого року Нідерланди разом з пʼятьома країнами довкола Північного моря домовилися про співпрацю задля захисту розташованої в його акваторії критичної інфраструктури від потенційних атак.

Тоді ж у Нідерландах Королівський військово-морський флот почав інтенсивні випробування першого надводного безпілотника USV90.