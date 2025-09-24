Нидерланды создадут центр защиты морской инфраструктуры

В Нидерландах будет создан национальный центр морской безопасности для борьбы с угрозой повреждения подводных кабелей в Северном море.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом сказал руководитель программы инфраструктуры Северного моря Министерства обороны Нидерландов Эдуард де Ван дер Шурен.

По словам Ван дер Шурена, центр морской безопасности будет обеспечивать оценку ситуации, оценку рисков и защиту 1955 ветровых турбин по всех Нидерландах, подводных кабелей и судоходных путей.

"Он будет собирать данные в одном месте, анализировать (данные и уровни угрозы. – Ред.) в одном месте и давать нам более четкое представление о том, что происходит в море", – добавил он.

Выступая на конференции, организованной Международным институтом европейских дел в Дублине, Ван дер Шурен отметил, что объединение частного и государственного секторов жизненно важно для того, чтобы помочь странам Европы "стать более устойчивыми к гибридным угрозам".

В прошлом году Нидерланды вместе с пятью странами вокруг Северного моря договорились о сотрудничестве для защиты расположенной в его акватории критической инфраструктуры от потенциальных атак.

Тогда же в Нидерландах Королевский военно-морской флот начал интенсивные испытания первого надводного беспилотника USV90.