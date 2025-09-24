Уряд Словаччини відклав голосування за суперечливі конституційні поправки

Плани словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо змінити Конституцію для утвердження "національної ідентичності" відкладені після того, як відповідна поправка була відкликана з парламенту на невизначений строк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Голосування за поправки до Конституції Словаччини, анонсовані Фіцо раніше цього року, було заплановане на вечір четверга.

Депутат від партії словацького премʼєра Smer-SD Тібор Гашпар сказав, що голосування не відбудеться, бо "не вистачає голосів, і ми не хочемо йти на голосування, де немає впевненості".

Для затвердження змін до Конституції потрібно щонайменше 90 голосів у парламенті, а, за підрахунками Aktuality, вони наразі користуються підтримкою лише 88 депутатів.

Відкладення голосування дозволить коаліції на чолі з Фіцо внести поправки на наступному засіданні парламенту. Це швидше, ніж у разі невдалого голосування – тоді довелось би чекати шість місяців.

Поправка до основного закону Словаччини, передбачає закріплення існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, а також посилить правила усиновлення.

Крім того, шкільні програми мають відповідати Конституції, зокрема її культурним та етичним позиціям.

Саме напередодні запланованого голосування Венеційська комісія опублікувала критичну оцінку поправок, зокрема щодо обмежень на усиновлення та закріплення існування двох статей.