Венеційська комісія дала оцінку запропонованим змінам до конституції Словаччини

Венеційська комісія Ради Європи дала оцінку запропонованим урядом Словаччини змінам до конституції країни, які парламент має розглянути 25 вересня.

Відповідна заява Венеційської комісії є в розпорядженні "Європейської правди".

Оцінка комісії стосувалась поправок серед іншого, щодо національної ідентичності, сурогатного материнства та рівної оплати праці.

У своєму висновку Венеційська комісія привітала включення до статті 36 конституції гарантії рівної оплати праці чоловіків і жінок як важливий крок на шляху до гендерної рівності.

Щодо пропозиції проголосити у статті 7, що Словацька Республіка "зберігає свій суверенітет, зокрема, в питаннях національної ідентичності", комісія попереджає про необхідність того, щоб визначення "національної ідентичності" та "культурних та етичних питань" не створювали конфлікту з наявними міжнародними зобов'язаннями Словаччини.

Крім того, комісія зазначає, що проєкт поправки до статті 15, що стосується заборони сурогатного материнства, сам по собі не порушує міжнародні стандарти.

Аналогічним чином, поправки до статті 41 конституції, що стосуються обмеження усиновлення тільки для одружених гетеросексуальних пар, самі по собі не суперечать європейським стандартам, але посилюють обмежувальну позицію щодо усиновлення і, крім того, значно підвищують планку для майбутніх правових реформ, закріплюючи ці обмеження в конституції.

Комісія також вважає, що, хоча закріплення у статті 41 права законних представників схвалювати або відхиляти участь своїх дітей в освітніх заходах саме по собі не суперечить європейським стандартам, воно повинно бути збалансоване з правом дітей на отримання об'єктивної інформації та обов'язком держави надавати доступну, недискримінаційну освіту.

Що стосується закріплення в новій статті 52а суворо бінарного визначення статі, Венеційська комісія вважає, на підставі практики Європейського суду з прав людини, що вибір на користь визнання третьої або нейтральної статі входить у сферу розсуду Словаччини.

Проте, вона попереджає, що закріплення суворо бінарного розуміння статі в конституції не повинно призводити до виправдання дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності в подальшому законодавстві або державних заходах.

"Венеційська комісія висловлює жаль з приводу того, що парламентський процес до їхнього ухвалення в другому читанні, коли ще були можливі суттєві зміни, не передбачав достатньо широких та інклюзивних консультацій і, таким чином, не дав змоги провести значущі дебати щодо спірних питань", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, влітку Роберт Фіцо формально запропонував зміни до конституції країни для захисту "національної ідентичності".

Поправка до основного закону Словаччини, формально запропонована урядом, передбачає закріплення існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, а також посилить правила усиновлення.

Крім того, шкільні програми мають відповідати конституції, зокрема її культурним та етичним позиціям.

Хоча коаліція Роберта Фіцо має незначну більшість, підтримка поправки з боку опозиційних християнських демократів означає, що вона може набрати мінімально необхідні 90 голосів зі 150 у парламенті.

Нинішній словацький уряд, як відомо, займає дедалі більш антиліберальну позицію в питаннях прав людини та діяльності опозиції