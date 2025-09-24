Правительство Словакии отложило голосование за спорные конституционные поправки

Планы словацкого премьер-министра Роберта Фицо изменить Конституцию для утверждения "национальной идентичности" отложены после того, как соответствующая поправка была отозвана из парламента на неопределенный срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Голосование за поправки к Конституции Словакии, анонсированные Фицо ранее в этом году, было запланировано на вечер четверга.

Депутат от партии словацкого премьера Smer-SD Тибор Гашпар сказал, что голосование не состоится, потому что "не хватает голосов, и мы не хотим идти на голосование, где нет уверенности".

Для утверждения изменений в Конституцию нужно не менее 90 голосов в парламенте, а, по подсчетам Aktuality, они пока пользуются поддержкой только 88 депутатов.

Отложение голосования позволит коалиции во главе с Фицо внести поправки на следующем заседании парламента. Это быстрее, чем в случае неудачного голосования – тогда пришлось бы ждать шесть месяцев.

Поправка к основному закону Словакии предусматривает закрепление существования только двух статей – мужской и женской, а также усилит правила усыновления.

Кроме того, школьные программы должны соответствовать Конституции, в частности ее культурным и этическим позициям.

Именно накануне запланированного голосования Венецианская комиссия опубликовала критическую оценку поправок, в частности относительно ограничений на усыновление и закрепления существования двух статей.