Президент Естонії з трибуни ООН закликав до реформи Радбезу

Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликав до реформ в ООН і насамперед у Раді Безпеки.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Каріс виступив за розширення складу учасників Радбезу ООН.

Президент Естонії розкритикував Росію за продовження війни проти України і нагадав про нещодавній інцидент, коли російські винищувачі порушили естонський повітряний простір.

"Єдиний спосіб домогтися припинення вогню – це посилити міжнародний тиск на Росію і змусити її піти на мир з Україною. Естонія робитиме все можливе для того, щоб боєздатність України захищати себе зростала", – заявив Каріс.

Нагадаємо, минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Організація Об'єднаних Націй більше не є ефективним інструментом глобального управління та має бути реформована.

До того литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України.

Своєю чергою Фінляндії Александр Стубб говорив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.