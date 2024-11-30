Ердоган невдоволений ООН і закликає її реформувати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Організація Об'єднаних Націй більше не є ефективним інструментом глобального управління та має бути реформована.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву турецького президента наводить "Укрінформ".

За словами президента Туреччини, ця реформа має відбутися швидко.

"Одним із найважливіших результатів Другої світової війни, у якій загинули мільйони людей, було створення системи Організації Об’єднаних Націй, яка була найширшою платформою, де могли об’єднатися всі країни, великі й малі. Тож чи можемо ми продовжувати працювати з ООН зараз? Ні. ООН має бути повністю реформована", – сказав Ердоган.

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Він також додав, що доля країн "не може залишатися в руках п'яти постійних членів Радбезу ООН".

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Також литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України.