Президент Эстонии с трибуны ООН призвал к реформе Совбеза
Президент Эстонии Алар Карис в своей речи на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций призвал к реформам в ООН и прежде всего в Совете Безопасности.
Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".
В частности, Карис выступил за расширение состава участников Совбеза ООН.
Президент Эстонии раскритиковал Россию за продолжение войны против Украины и напомнил о недавнем инциденте, когда российские истребители нарушили эстонское воздушное пространство.
"Единственный способ добиться прекращения огня – это усилить международное давление на Россию и заставить ее пойти на мир с Украиной. Эстония будет делать все возможное для того, чтобы боеспособность Украины защищать себя росла", – заявил Карис.
Напомним, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций больше не является эффективным инструментом глобального управления и должна быть реформирована.
До того литовский президент Гитанас Науседа выражал убеждение о необходимости реформирования Совбеза ООН на фоне войны России против Украины.
В свою очередь Финляндии Александр Стубб говорил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.