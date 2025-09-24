Президент Эстонии с трибуны ООН призвал к реформе Совбеза

Президент Эстонии Алар Карис в своей речи на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций призвал к реформам в ООН и прежде всего в Совете Безопасности.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В частности, Карис выступил за расширение состава участников Совбеза ООН.

Президент Эстонии раскритиковал Россию за продолжение войны против Украины и напомнил о недавнем инциденте, когда российские истребители нарушили эстонское воздушное пространство.

"Единственный способ добиться прекращения огня – это усилить международное давление на Россию и заставить ее пойти на мир с Украиной. Эстония будет делать все возможное для того, чтобы боеспособность Украины защищать себя росла", – заявил Карис.

Напомним, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций больше не является эффективным инструментом глобального управления и должна быть реформирована.

До того литовский президент Гитанас Науседа выражал убеждение о необходимости реформирования Совбеза ООН на фоне войны России против Украины.

В свою очередь Финляндии Александр Стубб говорил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.