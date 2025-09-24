У польській Гдині чоловік "перейменував" Площу Вільної України, його покарають

У польській місті Гдиня чоловік напередодні наклеїв напис "Герої Гдині" на табличці з назвою "Площа Вільної України" – так називається одна з площ у центрі населеного пункту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Zawsze Pomorze.

Незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, у квітні 2022 року, міська рада Гдині вирішила назвати одну з площ у центрі міста Площею Вільної України, щоб таким чином символічно підтримати українців.

На початку вересня на площі встановили новий стовп із назвою площі після того, як у грудні 2024-го попередній стовп пошкодили, а табличку вкрали.

У вівторок один з мешканців Гдині вирішив "надати" площі свою назву та заклеїв напис "Площа Вільної України" наклейкою з назвою "Герої Гдині".

Фото: Radio Gdansk

Речник місцевої поліції Бартломей Сова сказав журналістам, що правоохоронці розпочали слідчі дії у звʼязку з інцидентом.

"Були вилучені докази, зокрема запис, а дані про винуватця вже встановлені і тривають заходи, спрямовані на його покарання", – додав він.

За несанкціоноване розміщення в громадському місці написів у Польщі передбачена відповідальність у вигляді обмеження свободи або штрафу.

Нагадаємо, у 2022 році міська рада польського Білостока перейменувала одне з кільцевих перехресть на Вільної України.

А у Кракові відбулося урочисте перейменування території у Старому місті між вулицею Кроводерською і сквером Біборського на сквер "Вільної України".