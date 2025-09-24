В польской Гдыне мужчина "переименовал" Площадь Свободной Украины, его накажут

В польском городе Гдыня мужчина накануне наклеил надпись "Герои Гдыни" на табличке с названием "Площадь Свободной Украины" – так называется одна из площадей в центре населенного пункта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Zawsze Pomorze.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, в апреле 2022 года, городской совет Гдыни решил назвать одну из площадей в центре города Площадью Свободной Украины, чтобы таким образом символически поддержать украинцев.

В начале сентября на площади установили новый столб с названием площади после того, как в декабре 2024 года предыдущий столб повредили, а табличку украли.

Во вторник один из жителей Гдыни решил "придать" площади свое название и заклеил надпись "Площадь Свободной Украины" наклейкой с названием "Герои Гдыни".

Фото: Radio Gdansk

Представитель местной полиции Бартломей Сова сказал журналистам, что правоохранители начали следственные действия в связи с инцидентом.

"Были изъяты доказательства, в частности запись, а данные о виновнике уже установлены и продолжаются меры, направленные на его наказание", – добавил он.

За несанкционированное размещение в общественном месте надписей в Польше предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы или штрафа.

Напомним, в 2022 году городской совет польского Белостока переименовал один из кольцевых перекрестков на Свободную Украину.

А в Кракове состоялось торжественное переименование территории в Старом городе между улицей Кроводерской и сквером Биборского в сквер "Свободной Украины".