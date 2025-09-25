У Словаччині назвали "лицемірством" критику за імпорт енергоносіїв РФ

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що готовий обговорити питання скорочення закупівлі російських енергоресурсів, однак водночас виділив деякі європейські держави, які збільшили обсяги закупівлі газу у Росії, та назвав їх "лицемірами".

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters на полях Генеральної асамблеї ООН, передає "Європейська правда".

Уряди Словаччини та Угорщини прагнуть зберегти зв'язки з Росією, яка закриває більшу частину їхніх потреб у нафті, і стверджують, що відмова від російських поставок буде занадто дорогою після того, як вони побудували свою інфраструктуру навколо них.

Однак протягом останніх кількох тижнів вони зазнали додаткового тиску після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби Європейський Союз повністю припинив закупівлю російських енергоносіїв.

"У нас немає інших варіантів, які були б стійкими і водночас мали б розумну ціну. Диверсифікація вимагає часу. Тому ми закликаємо до певної емпатії", – заявив Бланар.

Словацький міністр заявив, що його країна "може втратити до 10 млрд євро", якщо розірве деякі контракти, які діють до 2034 року.

Відтак він запропонував розглянути можливість винятків і можливої компенсації в майбутньому, а також наголосив, що ЄС повинен вирішити проблему високих цін на електроенергію.

Бланар також заявив, що критикувати Словаччину є "лицемірством", оскільки, за його словами, за останній рік закупівлі скрапленого природного газу з Росії до Західної Європи зросли на 30%.

"Франція, Іспанія та Нідерланди... тож ви бачите, що картина є трохи більш кольоровою, ніж чорно-білою", – сказав він.

Також він відкинув твердження, що Словаччина та Угорщина є "чорними вівцями" Європи через те, що продовжують співпрацювати з РФ, аргументуючи це тим, що військового вирішення війни не буде і що, як це зробив Трамп, необхідно співпрацювати з Москвою.

"Будь-яка насильницька зміна міжнародно визнаних кордонів є неприйнятною для Словацької Республіки, і ми з самого початку говорили, що ця війна не має військового вирішення. Давайте продовжувати дипломатичні зусилля. Ми закликаємо до цього вже понад три з половиною роки. І ще раз мушу чітко заявити: якби не Трамп, мирні переговори ніколи б не розпочалися", – додав очільник МЗС Словаччини.

Зазначимо, Трамп заявив, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.