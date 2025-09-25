В Словакии назвали "лицемерием" критику за импорт энергоносителей РФ

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что готов обсудить вопрос сокращения закупок российских энергоресурсов, однако в то же время выделил некоторые европейские государства, которые увеличили объемы закупок газа в России, и назвал их "лицемерами".

Об этом он сказал в интервью Reuters на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает "Европейская правда".

Правительства Словакии и Венгрии стремятся сохранить связи с Россией, которая поставляет большую часть их потребностей в нефти, и утверждают, что отказ от российских поставок будет слишком дорогостоящим после того, как они построили свою инфраструктуру вокруг них.

Однако в течение последних нескольких недель они подверглись дополнительному давлению после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Европейский Союз полностью прекратил закупку российских энергоносителей.

"У нас нет других вариантов, которые были бы устойчивыми и в то же время имели бы разумную цену. Диверсификация требует времени. Поэтому мы призываем к определенной эмпатии", – заявил Бланар.

Словацкий министр заявил, что его страна "может потерять до 10 млрд евро", если расторгнет некоторые контракты, действующие до 2034 года.

Поэтому он предложил рассмотреть возможность исключений и возможной компенсации в будущем, а также подчеркнул, что ЕС должен решить проблему высоких цен на электроэнергию.

Бланар также заявил, что критиковать Словакию является "лицемерием", поскольку, по его словам, за последний год закупки сжиженного природного газа из России в Западную Европу выросли на 30%.

"Франция, Испания и Нидерланды... так что вы видите, что картина немного более цветная, чем черно-белая", – сказал он.

Также он отверг утверждение, что Словакия и Венгрия являются "черными овцами" Европы из-за того, что продолжают сотрудничать с Москвой, аргументируя это тем, что военного решения войны не будет и что, как это сделал Трамп, необходимо сотрудничать с Москвой.

"Любое насильственное изменение международно признанных границ неприемлемо для Словацкой Республики, и мы с самого начала говорили, что эта война не имеет военного решения. Давайте продолжать дипломатические усилия. Мы призываем к этому уже более трех с половиной лет. И еще раз должен четко заявить: если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались", – добавил глава МИД Словакии.

Отметим, Трамп заявил, что поговорит с венгерским премьером Виктором Орбаном о покупке российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его не откладывать санкционное давление на Россию и, возможно, действовать "на шаг впереди" Европы.