Трамп сказав, що поговорить з Орбаном про купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп сказав, що Угорщина може припинити купувати російські енергоносії після того, як він поговорить з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На питання, яке послання Трамп має Орбану, який відмовлявся припиняти купівлю нафти з Росії, він сказав, що угорський премʼєр – "мій друг".

"Я ще не говорив з ним (про російську нафту. – Ред.). Але в мене відчуття, що якби я поговорив з ним, він би припинив (купувати нафту в Росії. – Ред.). І я думаю, що я так і зроблю", – додав президент США.

Раніше у вівторок Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед цим заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США.

