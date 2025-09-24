Зеленський закликав Трампа не відкладати санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Президента запитали, чи вірить він у можливість швидкого застосування санкцій з боку США, та чи може це статися швидше, ніж свої кроки зробить Європа.

"Сполучені Штати точно можуть зробити сильні кроки, і ми б дуже хотіли цього", – сказав Зеленський, та нагадав, що Трамп хотів би, щоб це були паралельні кроки США та європейських держав.

Зеленський поділився, що сказав Трампу про те, що США, можливо, варто діяти "на крок попереду" Європи, оскільки у ЄС через необхідність досягати згоди ці процеси потребують більше часу.

Він не дав відповіді на уточнююче питання, чи погодився Трамп з цією думкою.

"Дивіться, ми про це говоримо. Важливо, що ми про це говоримо", – сказав Зеленський.

Трамп за останні дні неодноразово наголошував, що очікує від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

У тому числі Трамп сказав, що поговорить з Орбаном про купівлю російської нафти.

У Будапешті заявляють, що не відмовляться від російських енергоносіїв, попри вимогу президента США.

