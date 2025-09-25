Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський начебто був та є готовий надати притулок підозрюваному Німеччиною у підриві російських газогонів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" українцю Володимиру Журавльову.

Про це дізналася газета Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Обізнані польські співрозмовники газети заявили, що Сікорський неодноразово заявляв у розмовах, що готовий надати підозрюваному у підриві "Північних потоків" Володимиру Журавльову притулок у Польщі та нагородити його медаллю.

Польська влада наголошує, що Журавльов ще не визнаний винним у чомусь і залишається підозрюваним.

Нагадаємо, у червні 2024 року суд у Німеччині видав ордер на арешт Журавльова. Також Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

Газета The Wall Street Journal повідомляла, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Українська влада публічно заперечує такі звинувачення.

Також ЗМІ повідомляли, що Журавльов міг вислизнути з рук слідства завдяки відмові польської сторони співпрацювати.

Про деталі справи читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.