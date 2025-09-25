Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы был и остается готов предоставить убежище подозреваемому Германией в подрыве российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" украинцу Владимиру Журавлеву.

Об этом узнала газета Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Осведомленные польские собеседники газеты заявили, что Сикорский неоднократно заявлял в разговорах, что готов предоставить подозреваемому в подрыве "Северных потоков" Владимиру Журавлеву убежище в Польше и наградить его медалью.

Польские власти подчеркивают, что Журавлев еще не признан виновным в чем-либо и остается подозреваемым.

Напомним, в июне 2024 года суд в Германии выдал ордер на арест Журавлева. Также Берлин направил Польше европейский ордер на его арест.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под надзором бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинские власти публично отрицают такие обвинения.

Так же СМИ сообщали, что Журавлев мог ускользнуть из рук следствия благодаря отказу польской стороны сотрудничать.

