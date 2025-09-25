Як ЄС планує повертати українців додому і які винятки можливі

Тимчасовий захист для українців у ЄС завершиться після 4 березня 2027 року. Це рішення вже остаточне, і не буде змінене, навіть якщо до того часу не закінчиться війна.

16 вересня Рада ЄС остаточно ухвалила нову Рекомендацію щодо скоординованого підходу до припинення дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України.

В Брюсселі вважають, що документ допоможе уникнути хаотичного повернення українців, подальшого їх незаконного перебування в ЄС, а також перевантаження систем притулку, як це іноді траплялося у минулому після завершення тимчасового захисту біженців з інших держав.

Схвалений документ рекомендує державам-членам ЄС використати всі можливості, щоб дозволити українцям, які інтегрувалися в суспільства, перейти до національних правових статусів.

Тобто, або надати національні дозволи на проживання (на підставі працевлаштування, самозайнятості, навчання, досліджень, сімейних обставин або спеціальних програм), або дозволи на проживання на базі директив ЄС (наприклад, Блакитна карта ЄС Blue Card, дозволи на навчання та дослідження, а також єдиний дозвіл).

Однією з ключових ідей Рекомендації є поступове повернення українців додому.

Для того, щоб українці, що вирішили повернутися додому, мали змогу приймати поінформовані рішення – що також сприятиме сталості їх повернення – державам-членам рекомендують заохочувати ознайомчі поїздки в Україну за власний рахунок українців (це насамперед стосується держав, які не дозволяють виїзд за кордон особам з тимчасовим захистом).

Таким чином люди зможуть перевірити своє майно в Україні або оцінити рівень руйнувань у своїх громадах та загальні умови життя.

Держави ЄС також повинні розробити спеціальні програми – для добровільного повернення українців впродовж року після завершення дії тимчасового захисту.

Держави-члени повинні дозволити українцям, чиї діти є неповнолітніми та відвідують школу, проживати в ЄС понад термін тимчасового захисту, щоб школярі могли завершити поточний навчальний рік.

Особлива увага має приділятися особам з особливими потребами, яким може знадобитися додатковий час та підтримка перед поверненням в Україну.

Для того, щоб українці могли приймати зважені рішення щодо майбутнього, у ЄС планують створити Unity Hubs та Єдині бази даних.

Unity Hubs – спеціальні центри підтримки, де переселенцям допоможуть розібратися з варіантами переходу на інші статуси, умовами добровільного повернення чи можливостями у тій чи іншій країні ЄС.

Єдині бази даних дозволять відстежувати, скільки людей ще користуються тимчасовим захистом, хто переходить на інші статуси, а хто повертається.

На початку жовтня Єврокомісія скликає засідання Платформи солідарності "Україна", в рамках якого обговорять запуск та спрямування переходу українців до інших легальних статусів перебування на їхній території.

Рекомендація Ради ЄС, хоча й не є юридично обов’язковою, була схвалена державами-членами, що засвідчує їхню готовність до впровадження її положень. Комісія продовжить взаємодію з державами-членами та українською владою для сприяння реалізації Рекомендації.

