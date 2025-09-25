Как ЕС планирует возвращать украинцев домой и какие исключения возможны

Временная защита для украинцев в ЕС завершится после 4 марта 2027 года. Это решение уже окончательное и не будет изменено, даже если к тому времени война не закончится.

16 сентября Совет ЕС окончательно принял новую Рекомендацию о скоординированном подходе к прекращению действия временной защиты для перемещенных лиц из Украины.

В Брюсселе считают, что документ поможет избежать хаотичного возвращения украинцев, их дальнейшего незаконного пребывания в ЕС, а также перегрузки систем убежища, как это иногда случалось в прошлом после завершения временной защиты беженцев из других государств.

Одобренный документ рекомендует государствам-членам ЕС использовать все возможности, чтобы позволить украинцам, которые интегрировались в общества, перейти к национальным правовым статусам.

То есть, либо предоставить национальные разрешения на проживание (на основании трудоустройства, самозанятости, обучения, исследований, семейных обстоятельств или специальных программ), либо разрешения на проживание на базе директив ЕС (например, Голубая карта ЕС Blue Card, разрешения на обучение и исследования, а также единое разрешение).

Одной из ключевых идей Рекомендации является постепенное возвращение украинцев домой.

Для того, чтобы украинцы, решившие вернуться домой, имели возможность принимать обоснованные решения – что также будет способствовать устойчивости их возвращения – государствам-членам рекомендуется поощрять ознакомительные поездки в Украину за счет самих украинцев (это прежде всего касается государств, которые не разрешают выезд за границу лицам с временной защитой).

Таким образом, люди смогут проверить свое имущество в Украине или оценить уровень разрушений в своих громадах и общие условия жизни.

Государства ЕС также должны разработать специальные программы – для добровольного возвращения украинцев в течение года после завершения действия временной защиты.

Государства-члены должны разрешить украинцам, чьи дети являются несовершеннолетними и посещают школу, проживать в ЕС сверх срока временной защиты, чтобы школьники могли завершить текущий учебный год.

Особое внимание должно уделяться лицам с особыми потребностями, которым может потребоваться дополнительное время и поддержка перед возвращением в Украину.

Для того, чтобы украинцы могли принимать взвешенные решения относительно будущего, в ЕС планируют создать Unity Hubs и Единые базы данных.

Unity Hubs – специальные центры поддержки, где переселенцам помогут разобраться с вариантами перехода на другие статусы, условиями добровольного возвращения или возможностями в той или иной стране ЕС.

Единые базы данных позволят отслеживать, сколько людей еще пользуются временной защитой, кто переходит на другие статусы, а кто возвращается.

В начале октября Еврокомиссия созывает заседание Платформы солидарности "Украина", в рамках которого обсудят запуск и направление перехода украинцев к другим легальным статусам пребывания на их территории.

Рекомендация Совета ЕС, хотя и не является юридически обязательной, была одобрена государствами-членами, что свидетельствует об их готовности к внедрению ее положений. Комиссия продолжит взаимодействие с государствами-членами и украинскими властями для содействия реализации Рекомендации.

