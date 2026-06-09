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ЗМІ: президент Румунії має "план Б", якщо парламент не підтримає уряд Томака

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 20:36 — Марія Ємець

Президент Румунії Нікушор Дан вже має "план Б" на випадок, якщо у парламентській залі не знайдеться достатньо голосів для затвердження "технократичного" уряду Еуджена Томака. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

У разі провалу голосування у парламенті за уряд Еуджена Томака президент Румунії має двох інших кандидатів, щоб номінувати їх на посаду прем’єра. 

Перший – радник президента з економічних питань Раду Бурнете, чиє ім’я і раніше згадували серед потенційних кандидатів на очільника уряду. Одночасно його згадують як потенційного віцепрем’єра й міністра економіки в уряді Томака, склад якого ще точно не визначений. 

Другий можливий кандидат – міністр фінансів Александру Назаре, повідомили джерела у політичних колах. 

У консультаціях з деякими лідерами партій попередньої коаліції Дан казав, що у разі невдачі Томака він хоче, аби наступний кандидат також не був представником жодної з парламентських партій. 

Для затвердження уряду у парламенті потрібно 233 голоси.  

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.  

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Томак планує оголосити запропонований склад уряду найпізніше у середу

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Румунія
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