ЗМІ: президент Румунії має "план Б", якщо парламент не підтримає уряд Томака

Президент Румунії Нікушор Дан вже має "план Б" на випадок, якщо у парламентській залі не знайдеться достатньо голосів для затвердження "технократичного" уряду Еуджена Томака.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У разі провалу голосування у парламенті за уряд Еуджена Томака президент Румунії має двох інших кандидатів, щоб номінувати їх на посаду прем’єра.

Перший – радник президента з економічних питань Раду Бурнете, чиє ім’я і раніше згадували серед потенційних кандидатів на очільника уряду. Одночасно його згадують як потенційного віцепрем’єра й міністра економіки в уряді Томака, склад якого ще точно не визначений.

Другий можливий кандидат – міністр фінансів Александру Назаре, повідомили джерела у політичних колах.

У консультаціях з деякими лідерами партій попередньої коаліції Дан казав, що у разі невдачі Томака він хоче, аби наступний кандидат також не був представником жодної з парламентських партій.

Для затвердження уряду у парламенті потрібно 233 голоси.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Томак планує оголосити запропонований склад уряду найпізніше у середу.