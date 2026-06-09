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Папа Римський під час перельоту в Іспанії мандрував у кабіні пілотів на їхнє запрошення

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Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 20:14 — Марія Ємець

Папа Римський Лев XIV під час перельоту з Мадрида до Барселони отримав запрошення пілотів летіти у кабіні з ними – та прийняв його. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Перед перельотом з Мадрида до Барселони у межах його поїздки Іспанією Папу Римського Лева запросили до кабіни пілотів. 

Понтифік прийняв їхнє запрошення та летів поруч з пілотами, махаючи також винищувачам іспанських повітряних сил, які супроводжували рейс. 

У Барселоні він почав свою промову каталонською, чим виправдав сподівання багатьох. 

У вівторок він зустрівся з лідером регіону. Проте ключовим днем його візиту до Барселони буде середа, коли понтифік, серед іншого, візьме участь у відкритті найновішої вежі Храму Спокути Святої Родини (ісп. Sagrada Familia).

Завершальною в "іспанському" турне Франциска стане поїздка на Канарські острови у п’ятницю. 

У Мадриді на месу Папи Римського зібрались 1,2 мільйона осіб.  

У виступі перед парламентом Іспанії понтифік заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. 

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Ватикан Іспанія
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