Папа Римський під час перельоту в Іспанії мандрував у кабіні пілотів на їхнє запрошення

Папа Римський Лев XIV під час перельоту з Мадрида до Барселони отримав запрошення пілотів летіти у кабіні з ними – та прийняв його.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Перед перельотом з Мадрида до Барселони у межах його поїздки Іспанією Папу Римського Лева запросили до кабіни пілотів.

Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL – Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Понтифік прийняв їхнє запрошення та летів поруч з пілотами, махаючи також винищувачам іспанських повітряних сил, які супроводжували рейс.

У Барселоні він почав свою промову каталонською, чим виправдав сподівання багатьох.

У вівторок він зустрівся з лідером регіону. Проте ключовим днем його візиту до Барселони буде середа, коли понтифік, серед іншого, візьме участь у відкритті найновішої вежі Храму Спокути Святої Родини (ісп. Sagrada Familia).

Завершальною в "іспанському" турне Франциска стане поїздка на Канарські острови у п’ятницю.

У Мадриді на месу Папи Римського зібрались 1,2 мільйона осіб.

У виступі перед парламентом Іспанії понтифік заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи.