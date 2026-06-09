Як уряд прем’єра Іспанії загруз у корупційних скандалах і чи втримає він владу

Вісім років тому соціалісту Педро Санчесу вдалось прийти до влади в Іспанії після того, як він у парламенті ініціював і домігся ухвалення вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя. Приводом стало засудження за корупцію посадовців, які представляли владну тоді Народну партію (PP).

Однак зараз уже сам Санчес ослаблений скандалами за участі провідних діячів його Соціалістичної робітничої партії (PSOE).

Ба більше, розслідування проводять і щодо членів родини іспанського прем’єра, зокрема дружини і брата.

Про те, чи справді уряд Санчеса наближається до краху і чи відвернуться виборці від соціалістів, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Дружина, брат і друзі під слідством: як корупційні скандали знищують прем'єра Іспанії Санчеса. Далі – стислий її виклад.

Під слідством нараз перебувають молодший брат Санчеса Давид, а також дружина прем’єра Бегонья Гомес.

Давида Санчеса, який є композитором і диригентом, звинувачують у використанні політичного впливу старшого брата для отримання у 2017 році посади керівника відділу виконавських мистецтв у південно-західній провінції Бадахос.

А у квітні цього року Бегоньї Гомес офіційно висунули звинувачення у ймовірних злочинах, пов’язаних із торгівлею впливом, розтратою, корупцією в бізнесі та привласненням коштів.

Та найбільш згубною для партії прем’єра стала "справа Кольдо" – масштабний корупційний скандал в Іспанії, в центрі якого опинилися ексміністр транспорту Хосе Луїс Абалос та його колишній радник Кольдо Гарсія.

Їх звинувачують в отриманні хабарів та організації шахрайських схем під час державних закупівель медичних масок під час пандемії COVID-19.

Останнім у цій серії болючих ударів по Санчесу стало розслідування щодо прем’єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро у 2004-2011 роках. Нині його підозрюють у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей, торгівлею впливом, організованою злочинністю та підробкою документів.

Серія скандалів в оточенні Санчеса стала справжнім подарунком для його конкурентів – консервативної Народної партії (PP) і ультраправої Vox.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо закликав до дострокових парламентських виборів і висунув ідею вотуму недовіри уряду Педро Санчеса.

Консерваторів заохочує те, що два союзники уряду в парламенті – баскські та каталонські націоналістичні партії – також виступили із закликом до дострокових загальних виборів.

Тож лідер консерваторів хоче скористатися напруженою ситуацією в коаліції.

Але малоймовірно, що ідея з висловленням уряду недовіри виявиться вдалою.

Сам Санчес відкинув заклики до дострокових виборів і пообіцяв, що залишатиметься на посаді до 2027 року. Він навіть сподівається переобратись на новий термін.

Незалежно від того, призведуть нинішні звинувачення щодо родичів і соратників до їхнього засудження чи виправдання, вплив цих процесів на політичне життя в Іспанії вже відчувається. Вони послабили контроль уряду над політичним порядком денним, посилили напруженість між партнерами по коаліції та підживили спекуляції щодо стабільності урядової коаліції.

Втім, це не означає, що уряд Санчеса стоїть на порозі негайного краху. Навіть його критики визнають надзвичайну здатність прем’єра до політичного виживання.

І якщо дострокових виборів не станеться, прем’єр та його партія мають ще час для того, аби покращити своє становище перед виборами 2027 року.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Дружина, брат і друзі під слідством: як корупційні скандали знищують прем'єра Іспанії Санчеса.