Грузія викликала посла Німеччини через заяви про курс на авторитаризм в країні

Міністерство закордонних справ Грузії 24 вересня викликало посла Німеччини Петера Фішера у зв'язку з його неодноразовою критикою дедалі авторитарнішого курсу уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Згідно із заявою грузинського МЗС, німецькому послу "нагадали, що згідно зі статтею 41(1) Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року члени дипломатичної місії зобов'язані поважати закони і правила держави, яка їх приймає, і не втручатися у внутрішні справи".

"Грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу спроб заохочувати радикальний порядок денний усередині країни, що несумісне з принципами демократії та сприяє посиленню поляризації суспільства", – додало міністерство.

У відповідь Міністерство закордонних справ Німеччини відкинуло звинувачення, назвавши виклик "безпідставним".

"Ми рішуче відкидаємо агресивну риторику представників (керівної партії) "Грузинська мрія" щодо посла Німеччини в Тбілісі", – зазначили в німецькому МЗС.

За даними МЗС, Фішер "представляє позицію федерального уряду і діє відповідно до Віденської конвенції".

Агентство також нагадує, що два тижні тому прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив Фішера у втручанні у внутрішні справи країни.

"Фішер – настільки трагічна фігура, що його висилка була б для нього подарунком", – казав Кобахідзе.

Німецький дипломат зазнав критики за участь у судових слуханнях проти членів опозиції.

Фішер також зазнав осуду з боку грузинського уряду після того, як орендував квартиру опозиційного політика.

Посол Німеччини у Грузії Петер Фішер регулярно критикує антиєвропейський курс "Грузинської мрії" і попереджає про можливі наслідки для країни.