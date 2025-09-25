Грузия вызвала посла Германии из-за заявлений о курсе на авторитаризм в стране

Министерство иностранных дел Грузии 24 сентября вызвало посла Германии Петера Фишера в связи с его неоднократной критикой все более авторитарного курса правительства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Согласно заявлению грузинского МИД, немецкому послу "напомнили, что согласно статье 41(1) Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года члены дипломатической миссии обязаны уважать законы и правила государства, которое их принимает, и не вмешиваться во внутренние дела".

"Грузинская сторона выразила обеспокоенность по поводу попыток поощрять радикальную повестку дня внутри страны, что несовместимо с принципами демократии и способствует усилению поляризации общества", – добавило министерство.

В ответ Министерство иностранных дел Германии отвергло обвинения, назвав вызов "безосновательным".

"Мы решительно отвергаем агрессивную риторику представителей (правящей партии) "Грузинская мечта" в отношении посла Германии в Тбилиси", – отметили в немецком МИД.

По данным МИД, Фишер "представляет позицию федерального правительства и действует в соответствии с Венской конвенцией".

Агентство также напоминает, что две недели назад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны.

"Фишер – настолько трагическая фигура, что его высылка была бы для него подарком", – говорил Кобахидзе.

Немецкий дипломат подвергся критике за участие в судебных слушаниях против членов оппозиции.

Фишер также подвергся осуждению со стороны грузинского правительства после того, как арендовал квартиру оппозиционного политика.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс "Грузинской мечты" и предупреждает о возможных последствиях для страны.