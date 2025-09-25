В Естонії житель Нарви отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ

В Естонії Віруський повітовий суд визнав жителя Нарви Ігоря Лобіна винним у співпраці з російською ФСБ і шпигунстві проти країни, засудивши його до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За даними естонської прокуратури, з 2017 року Лобін підтримував контакти з ФСБ, збирав і передавав, зокрема, відомості про оборону Естонії, внутрішню безпеку, діяльність силових структур, навчання Сил оборони і Кайтселійта, а також про перехід на естонську освіту і готовність різних держструктур до криз.

Державний прокурор Трійну Олев-Аас наголосила, що подібна діяльність загрожує конституційному порядку Естонії і карається багаторічним тюремним ув'язненням.

За оцінкою естонської влади, Лобін діяв як інструмент російського впливу з метою дестабілізації естонського суспільства, а через це – і країн ЄС та НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами і передавав інформацію російським спецслужбам.

А у серпні 63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву, яка співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії, засудили до трьох років тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність та порушення санкцій.