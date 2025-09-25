В Эстонии житель Нарвы получил тюремный срок за шпионаж в пользу РФ

В Эстонии Вируский уездный суд признал жителя Нарвы Игоря Лобина виновным в сотрудничестве с российской ФСБ и шпионаже против страны, приговорив его к пяти годам заключения.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

По данным эстонской прокуратуры, с 2017 года Лобин поддерживал контакты с ФСБ, собирал и передавал, в частности, сведения об обороне Эстонии, внутренней безопасности, деятельности силовых структур, обучении Сил обороны и Кайтселийта, а также о переходе на эстонское образование и готовности различных госструктур к кризисам.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас подчеркнула, что подобная деятельность угрожает конституционному порядку Эстонии и карается многолетним тюремным заключением.

По оценке эстонских властей, Лобин действовал как инструмент российского влияния с целью дестабилизации эстонского общества, а через это – и стран ЕС и НАТО.

Напомним, недавно Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала мужчину, который шпионил за военными объектами и передавал информацию российским спецслужбам.

А в августе 63-летнюю эстонско-российскую гражданку Эрну Моисееву, которая сотрудничала с Федеральной службой безопасности России, приговорили к трем годам тюремного заключения за разведывательную деятельность и нарушение санкций.