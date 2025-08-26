В Естонії засудили 63-річну жінку за шпигунство на користь ФСБ

63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву, яка співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії, засудили до трьох років тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність та порушення санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з обвинуваченням, у грудні 2023 року Мойсеєва свідомо встановила зв'язок із ФСБ і надавала її інформацію про людей, які цікавили російські спецслужби або працювали в Естонії, живучи в Росії.

За даними ЗМІ, засуджена збирала інформацію про естонські Збройні сили, поліцію та прикордонників, а також про своїх колег у санаторії-курорті Värska.

Крім того, вона двічі намагалася перевезти з Естонії до Росії сім пляшок вина загальною вартістю понад 300 євро, що заборонено санкціями. В обох випадках естонські митники заблокували доставку санкціонованих товарів до Росії.

Жінку заарештували у травні 2025 року. На судовому засіданні у вівторок вона підтвердила, що уклала угоду про визнання вини, і висловила каяття за шпигунство проти Естонії.

Прокурорка Трііну Олев-Аас, яка вела справу Мойсеєвої, попередила, що російські спецслужби відстежують настрої та ставлення естонського суспільства, щоб виявити майбутніх рекрутів або проводити операції з впливу.

"Саме тому навіть, здавалося б, незначна інформація може мати вирішальне значення, і саме тому ми рішуче реагуємо на будь-яку співпрацю або зв'язки з російськими спецслужбами", – зазначила Олев-Аас.

У липні естонський суд визнав винним громадянина Росії, який проживає в Нарві, у шпигунстві проти Естонії та засудив його до шести з половиною років позбавлення волі.

Перед тим в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.