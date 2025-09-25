Пісторіус звинуватив Росію у втручанні в роботу німецьких супутників

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія вдавалась до дій проти німецьких супутників, що вимагає більших інвестицій у космічну інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv, про це він сказав на конгресі з питань космосу в Берліні в четвер.

За словами Пісторіуса, німецький уряд хоче виділити загалом 35 мільярдів євро на космічні проєкти та архітектуру безпеки в космосі до 2030 року. Сюди входять розбудова космічної інфраструктури та її стійкість до кібератак.

Глава німецького Міноборони висловився за те, щоб обговорити також і наступальні можливості – іншими словами, здатність бути ефективними у військовому відношенні або навіть атакувати в космосі в разі потреби.

На цьому тлі він попередив про загрозу з боку Росії та Китаю.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично знищувати супутники. У космосі немає кордонів і континентів. Росія і Китай є нашими безпосередніми сусідами там", – сказав Пісторіус.

Він додав, що космічні системи Бундесверу вже зазнають глушіння, а два супутники IntelSat, які також використовуються Збройними силами Німеччини, наразі відстежуються двома російськими розвідувальними супутниками.

За словами Пісторіуса, Китай також проводить "дуже гнучкі і динамічні маневри зближення" зі своїми космічними системами.

Нагадаємо, раніше очільник Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Вінсент Шуссо попередив про посилення ворожих дій у космосі, особливо з боку Росії.

У НАТО також стривожені тим, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.