Міноборони Молдови попередило про поширення фейкових повісток

Міністерство оборони Молдови попередило про поширення в Telegram фейкових "повісток" до військових установ, адресованих громадянам.

Заяву молдовського оборонного відомства наводить NewTV, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосили у Міноборони, ці документи є фальшивими і мають на меті поширення паніки та створення враження про підготовку до війни.

Міністерство зазначає, що не видавало жодних повісток і що вся поширена інформація є неправдивою, а її метою є підрив довіри до державних інститутів та маніпулювання громадською думкою, особливо в контексті виборчих процесів, що тривають.

У відомстві закликали залишатись пильними, не піддаватися на введення в оману і отримувати інформацію виключно з офіційних джерел.

Нещодавно у Польщі смерть підполковника Конрада Барнася, начальника штабу 12-ї бази безпілотних літальних апаратів у Мірославці, була використана для поширення дезінформації проросійськими акаунтами в соціальних мережах.

А у серпні Міністерство оборони Молдови розповідало, що в соцмережах поширюють фейкове відео нібито з кадрами з військових навчань, на яких учасники навчань стріляють по мішенях, що зображують російських солдатів.