Міноборони Польщі довелось спростовувати лавину фейків щодо смерті військового

У Польщі смерть підполковника Конрада Барнася, начальника штабу 12-ї бази безпілотних літальних апаратів у Мірославці, була використана для поширення дезінформації проросійськими акаунтами в соціальних мережах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

У середу, 17 вересня, 12-та база безпілотних літальних апаратів у Мірославці повідомила про смерть підполковника Конрада Барнася, начальника згаданої військової частини. У некролозі зазначено, що командир помер 12 вересня у віці 45 років.

Дезінформаційні акаунти в соціальних мережах швидко підхопили цю тему, скориставшись тим, що протягом кількох днів про смерть офіцера не повідомлялося.

Вони писали, що його смерть збіглася в часі з російським вторгненням дронів у Польщу і прильотом до Польщі українського транспортного літака Ан-70 "з таємничим вантажем". Також з'явилися припущення, що військовий загинув під час військових дій в Україні.

На ці спекуляції відреагувало Міністерство оборони Польщі. У четвер ввечері відомство опублікувало допис на платформі X, в якому закликало не поширювати дезінформацію.

"Стоп дезінформації! Зверніть увагу на неправдиву інформацію, що з'являється в мережі, щодо смерті начальника штабу 12-ї бази безпілотних літальних апаратів у Мірославці", – йдеться у повідомленні.

Підкреслено, що причиною смерті підполковника Конрада Барнася була тривала хвороба.

"З огляду на добру репутацію померлого військового та важкий час для його близьких, просимо не використовувати цю трагедію для будь-яких цілей дезінформації або створення конспірологічних теорій, що вказують на інші причини смерті", – зазначило Міністерство національної оборони.

Барнась був парашутистом, а також начальником штабу 12-ї бази безпілотних літальних апаратів у Мірославці. Військова частина, створена в 2016 році, призначена для проведення візуальної та електронної розвідки, а також для завдання точних ударів по наземних і надводних цілях.

Раніше, у 2011 році, підполковник Барнась служив в Афганістані у розвідувальній групі польських сил спеціального призначення.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив у соціальних мережах, що поширення російської пропаганди та дезінформації є дією на шкоду польській державі.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і назвав тих, хто це робить, корисними ідіотами Кремля.