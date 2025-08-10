Міноборони Молдови попередило про фейкове відео з відстрілом "російських солдатів"

Міністерство оборони Молдови попередило 9 серпня про новий фейк, що з'явився в соцмережах і пов'язаний із навчаннями "Вогняний щит", які проходять у Молдові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У відомстві розповіли, що в соцмережах поширюють відео нібито з кадрами з навчань, і попередили, що це фейк, а кадри не мають жодного стосунку до тренувань цього року.

За інформацією міністерства, поширюване в Telegram відео містить сфабриковані за допомогою штучного інтелекту кадри, на яких учасники навчань стріляють по мішенях, що зображують російських солдатів. Крім того, у відео багато кадрів з архівів інших міжнародних тренувань і навчань.

"Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025"", – наголосили в Міноборони, закликавши громадян не піддаватися дезінформації.

"Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство", – попередили в міністерстві.

У Молдові з 4 до 18 серпня тривають військові навчання "Вогняний щит" за участю солдатів Національної армії, румунських і американських військовослужбовців.

Навчання проходять у навчальних центрах Національної армії, тому на дорогах країни можна побачити пересування військової техніки.

Днями прикордонна поліція Молдови спростувала інформацію про те, що українські прикордонники можуть заходити на територію країни на відстань до 1,5 кілометра для переслідування порушників.