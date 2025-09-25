Минобороны Молдовы предупредило о распространении фейковых повесток

Министерство обороны Молдовы предупредило о распространении в Telegram фейковых "повесток" в военные учреждения, адресованных гражданам.

Заявление молдавского оборонного ведомства приводит NewTV, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны, эти документы являются фальшивыми и имеют целью распространение паники и создание впечатления о подготовке к войне.

Министерство отмечает, что не выдавало никаких повесток и вся распространенная информация является ложной, а ее целью является подрыв доверия к государственным институтам и манипулирование общественным мнением, особенно в контексте избирательных процессов, которые продолжаются.

В ведомстве призвали оставаться бдительными, не поддаваться на введение в заблуждение и получать информацию исключительно из официальных источников.

Недавно в Польше смерть подполковника Конрада Барнася, начальника штаба 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце, была использована для распространения дезинформации пророссийскими аккаунтами в социальных сетях.

А в августе Министерство обороны Молдовы рассказывало, что в соцсетях распространяют фейковое видео якобы с кадрами с военных учений, на которых участники учений стреляют по мишеням, изображающим российских солдат.