В Україні анонсували початок пошуково-ексгумаційних робіт у Польщі

Українська сторона наприкінці вересня розпочне пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі у межах співпраці двох сторін для перепоховання українських і польських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

За словами Наджоса, українська експедиція запланувала виїзд 29 вересня, а польська сторона погодила початок ексгумаційних робіт на 30 вересня. Ідеться про село Юречкова Підкарпатського воєводства Польщі.

"Уже відома геолокація, ми повідомили польській стороні, яку ділянку в лісі ми плануємо досліджувати", – сказав заступник міністра.

Він додав, що роботи триватимуть місяць – ідеться про зняття верхнього шару ґрунту й можливе зрізання дерев на місці роботи. За оцінками, які навів Наджос, попередньо йдеться про останки близько 20 воїнів УПА.

Посадовець зазначив, що наразі Україна отримала погодження на пошуково-ексгумаційні роботи в чотирьох локаціях у Польщі – це повʼязано з браком українських фахівців і обмеженим часовим періодом, коли такі роботи можуть відбуватись.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті спільного історичного минулого України та Польщі.