Сибіга: Україна та Польща досягли прогресу у вирішенні чутливих історичних питань

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті спільного історичного минулого України та Польщі.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, який перебуває із візитом у Києві у п’ятницю, 12 вересня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга розповів, що під час зустрічі із Сікорським, міністри "відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті нашого історичного минулого".

"Домовились надалі сприяти конструктивному діалогу з історічними проблемами. І заради нашого нашої майбутнього нашого майбутнього, заради єдності та сили захисту від спільного ворога маємо знаходити порозуміння щодо майбутнього", – сказав він.

Він відзначив успішні кейси ексгумацій в Україні, зокрема в Пужниках та Збоїщах, а наприкінці вересня очікується початок робіт в Юречкову в Польщі.

Сибіга зазначив, що Україна розраховує на відновлення роботи українсько-польського фонду істориків як форми для спільних досліджень історичних тем.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Ексгумаційні роботи на місці Пужників проходили у квітні-травні 2025 року, їх проводила спільна українсько-польська експедиція під фаховим і безпековим наглядом української сторони. Під час ексгумації виявлено останки 42 людей.

У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.