В Украине анонсировали начало поисково-эксгумационных работ в Польше

Украинская сторона в конце сентября начнет поисково-эксгумационные работы на территории Польши в рамках сотрудничества двух сторон для перезахоронения украинских и польских граждан.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

По словам Наджоса, украинская экспедиция запланировала выезд 29 сентября, а польская сторона согласовала начало эксгумационных работ на 30 сентября. Речь идет о селе Юречкова Подкарпатского воеводства Польши.

"Уже известна геолокация, мы сообщили польской стороне, какой участок в лесу мы планируем исследовать", – сказал заместитель министра.

Он добавил, что работы продлятся месяц – речь идет о снятии верхнего слоя почвы и возможном срезке деревьев на месте работы. По оценкам, которые привел Наджос, предварительно речь идет об останках около 20 воинов УПА.

Чиновник отметил, что на данный момент Украина получила согласование на поисково-эксгумационные работы в четырех локациях в Польше – это связано с нехваткой украинских специалистов и ограниченным временным периодом, когда такие работы могут проводиться.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига отметил существенный прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти общего исторического прошлого Украины и Польши.