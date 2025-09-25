В аеропорту Вільнюса призупиняли польоти через появу дрона

У Литві у четвер, 25 вересня, тимчасово призупиняли польоти в аеропорту Вільнюса через появу дрона.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За словами представника Національного кризового центру Даурюса Бути, найімовірніше, це був цивільний дрон.

"О 15:57 фахівці аеропорту Вільнюса отримали інформацію про тимчасове припинення руху літаків. За нашою інформацією, рішення було прийнято через можливе виявлення дрона", – повідомив LRT.lt представник аеропортів Литви Тадас Васіляускас.

За його словами, всі обмеження на польоти були зняті близько 16:11. Чотири регулярні рейси аеропорту Вільнюса мінімально постраждали від цього інциденту – рейси не скасовувалися і не перенаправлялися.

"Наразі всі операції в аеропорту проходять у звичайному режимі", – зазначив Васіляускас.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.