В аэропорту Вильнюса приостанавливали полеты из-за появления дрона

В Литве в четверг, 25 сентября, временно приостанавливали полеты в аэропорту Вильнюса из-за появления дрона.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

По словам представителя Национального кризисного центра Даурюса Буты, скорее всего, это был гражданский дрон.

"В 15:57 специалисты аэропорта Вильнюса получили информацию о временном прекращении движения самолетов. По нашей информации, решение было принято из-за возможного обнаружения дрона", – сообщил LRT.lt представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас.

По его словам, все ограничения на полеты были сняты около 16:11. Четыре регулярных рейса аэропорта Вильнюса минимально пострадали от этого инцидента – рейсы не отменялись и не перенаправлялись.

"Сейчас все операции в аэропорту проходят в обычном режиме", – отметил Василяускас.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании летали неизвестные БпЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датский премьер Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании", и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.