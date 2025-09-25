"Президент" Грузії в ООН похвалив Трампа і підтримав українців

Призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі з трибуни Генеральної асамблеї ООН висловив підтримку українському народу і мирним зусиллям Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

У своєму виступі в Генасамблеї ООН у четвер Кавелашвілі згадав про "жахливу, криваву війну" в Україні, "яка призвела до катастрофічних наслідків і величезних людських жертв".

"З огляду на гіркий досвід війни 2008 року, рани від якої ще не загоїлися для грузинського народу, ми краще за багатьох розуміємо біль, який сьогодні відчуває український народ. Сьогодні, як і раніше, Грузія висловлює свою тверду і непохитну підтримку українському народу", – додав він.

Після цього Кавелашвілі сказав, що Грузія завжди підтримувала і активно працювала над встановленням сталого і довгострокового миру в регіоні Південного Кавказу.

"Ми вітаємо мирну ініціативу президента Дональда Трампа між Вірменією та Азербайджаном. А також його зусилля щодо якнайшвидшого припинення кровопролитної війни між Росією та Україною", – сказав він.

Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський сказав у виступі в Генасамблеї ООН про "втрату Грузії в Європі" й те, що "Грузія залежить від Росії".

Крім того, нещодавно призначений партією влади Грузії президент написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому скаржиться на брак уваги до його країни з боку американської адміністрації.

