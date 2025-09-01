"Президент" Грузії поскаржився Трампу на брак уваги

Призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому скаржиться на брак уваги до його країни з боку американської адміністрації.

Лист опублікований на сайті телеканалу Rustavi 2, повідомляє "Європейська правда".

У листі Кавелашвілі зазначає, що перезавантаження відносин зі США та відновлення стратегічного партнерства є одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики Грузії, а також скаржиться, що за президентства Джо Байдена це партнерство "було розірвано".

"У цьому контексті слід зазначити: з жалем знову відзначаємо, що ваша адміністрація не приділяє належної уваги Грузії, що на тлі повної відповідності цінностей урядів викликає подив у грузинському суспільстві", – йдеться в листі.

Кавелашвілі скаржиться, що за Трампа США встановили тісні відносини з усіма без винятку сусідніми з Грузією країнами.

"Ви успішно сприяли... підписанню мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією, активній співпраці з урядом Туреччини і навіть відновленню партнерських відносин з Владіміром Путіним. Однак на цьому тлі ваша адміністрація нічого не говорить про Грузію, що, як я вже згадував, дивує грузинську громадськість", – бідкається "президент".

Звертаючись до Трампа, він додав, що його "пасивність викликає у грузинського народу сумніви і питання щодо того, наскільки вільними і щирими є дії вашої адміністрації в плані зміцнення миру в регіоні".

"Грузинське суспільство стурбоване домінуванням в Грузії "глибинної держави", орієнтованої на війну і хаос, за яким ваша адміністрація, на жаль, пасивно спостерігає", – пише Кавелашвілі.

Він також висловив сподівання, що ставлення адміністрації США до Грузії зміниться.

"Важливо, щоб грузинський народ асоціював Сполучені Штати не з "глибинною державою", а з сильним американським президентом, не з постійними спробами порушити і дестабілізувати мир, а з миром і стабільністю, не з гендерною і ЛГБТ-пропагандою, а з... повагою до традиційних цінностей", – йдеться в листі.

Кавелашвілі переконує, що "готовий зробити все можливе", щоб відновити стратегічне партнерство між Грузією та США.

"Необхідною умовою для досягнення цієї мети є справедливе і уважне ставлення вашої адміністрації до грузинської держави і грузинського народу", – резюмував він.

Нинішня влада Грузії в особі "Грузинської мрії" тривалий час розраховувала на налагодження відносин зі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Але раніше у Тбілісі визнали, що жодних офіційних контактів з адміністрацією Трампа в них не було.

