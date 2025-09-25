"Президент" Грузии в ООН похвалил Трампа и поддержал украинцев

Назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили с трибуны Генеральной ассамблеи ООН выразил поддержку украинскому народу и мирным усилиям Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

В своем выступлении в Генассамблее ООН в четверг Кавелашвили упомянул о "ужасной, кровавой войне" в Украине, "которая привела к катастрофическим последствиям и огромным человеческим жертвам".

"Учитывая горький опыт войны 2008 года, раны от которой еще не зажили для грузинского народа, мы лучше многих понимаем боль, которую сегодня испытывает украинский народ. Сегодня, как и раньше, Грузия выражает свою твердую и непоколебимую поддержку украинскому народу", – добавил он.

После этого Кавелашвили сказал, что Грузия всегда поддерживала и активно работала над установлением устойчивого и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

"Мы приветствуем мирную инициативу президента Дональда Трампа между Арменией и Азербайджаном. А также его усилия по скорейшему прекращению кровопролитной войны между Россией и Украиной", – сказал он.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский сказал в выступлении в Генассамблее ООН о "потере Грузии в Европе" и том, что "Грузия зависит от России".

Кроме того, недавно назначенный партией власти Грузии президент написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жалуется на недостаток внимания к его стране со стороны американской администрации.

