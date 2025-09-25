Трамп попросив Ердогана не купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп сказав, що хотів би, аби Туреччина не купувала нафту в Росії, яка здійснює повномасштабну агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі в четвер.

Трамп під час відкритої частини зустрічі сказав, що вважає турецького лідера своїм давнім другом, та позитивно висловився про співпрацю Анкари та Вашингтона в питанні торгівлі.

"Але я хотів би, щоб він (Ердоган. – Ред.) припинив купувати нафту в Росії, поки Росія продовжує це безчинство проти України. Вони воювали, втратили мільйони життів і за що? Ганьба", – додав він.

Американський президент укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а РФ "убиває багато людей без необхідності".

"Стільки людей гинуть ні за що. Він має зупинитись. Путін має зупинитись", – сказав Трамп.

Президент США у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

У Європейському Союзі російську нафту купують Угорщина та Словаччина; Туреччина ж, хоча є членом НАТО, зберегла торговельні відносини з Росією після початку її повномасштабної агресії проти України.

Раніше стало відомо, що Трамп та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову після того, як президент США заявив, що буде Орбана, щоб той припинив купувати російську нафту.