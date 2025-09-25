Трамп та Орбан поспілкувалися щодо енергоресурсів РФ

Американський президент Дональд Трамп та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову на наступний день після того, як президент США заявив, що буде тиснути на угорського прем'єра, щоб той припинив купувати російську нафту.

Про це ввечері в середу, 24 вересня, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує Index, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що Трамп та Орбан обговорили питання енергетичної безпеки, війну Росії проти України, світову економіку та мита.

Їхня розмова відбулася на тлі посилення тиску на Угорщину з метою хоча б зменшити обсяги закупівель, оскільки західні союзники прагнуть зменшити доходи Росії від нафти, які є основним джерелом фінансування її війни проти України.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. Це відбулося кілька годин тому", – сказав Сійярто.

Раніше Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Сійярто перед цим заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США.

Читайте також на цю тему - Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії