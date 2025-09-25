Трамп попросил Эрдогана не покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы, чтобы Турция не покупала нефть у России, которая осуществляет полномасштабную агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в четверг.

Трамп во время открытой части встречи сказал, что считает турецкого лидера своим давним другом, и положительно отозвался о сотрудничестве Анкары и Вашингтона в вопросе торговли.

"Но я хотел бы, чтобы он (Эрдоган. – Ред.) прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает это беспредел против Украины. Они воевали, потеряли миллионы жизней и за что? Позор", – добавил он.

Американский президент в очередной раз повторил, что из-за войны против Украины российская экономика "совершенно ужасна", а РФ "убивает много людей без необходимости".

"Столько людей гибнут ни за что. Он должен остановиться. Путин должен остановиться", – сказал Трамп.

Президент США в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

В Европейском Союзе российскую нефть покупают Венгрия и Словакия; Турция же, хотя и является членом НАТО, сохранила торговые отношения с Россией после начала ее полномасштабной агрессии против Украины.

Ранее стало известно, что Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан провели телефонный разговор после того, как президент США заявил, что будет Орбана, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть.